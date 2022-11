మునుగోడులో పట్టుబడుతున్న నగదు; ఓటర్లను ప్రలోభపెడుతున్న స్థానికేతరులు; పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఆందోళనలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు లో ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతున్న సమయంలో అనేకచోట్ల నగదు పంచుతుండగా పట్టుకుంటున్న ఘటనలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఇక స్థానికేతరులు ఉన్నారంటూ, ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తున్నారంటూ మునుగోడులో పలు పార్టీల నేతలు ఆందోళనకు దిగుతున్నారు.

మునుగోడులో మొదలైన పోలింగ్; అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్; ఓటర్లకు పూలతో మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాల స్వాగతం!!

English summary

Huge amount of cash was seized at the time of polling in munugode. BJP and Congress are raising concerns about TRS party non-locals are luring voters.