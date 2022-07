తెలంగాణాలో ధాన్యం సేకరణకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్; అవకతవకలపై తెలంగాణాకు ఆడిట్ బృందాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం సేకరణకు సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన పీయూష్ గోయల్ ధాన్యం సేకరణ పై ఎఫ్సిఐ కి కేంద్రం క్లియరెన్స్ ఇస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రానికి సహకరించడం లేదని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ విమర్శించారు.



Center has given green signal for paddy procurement in Telangana. Union Minister Piyush Goyal said that instructions will be sent to FCI in this regard. He said that audit teams will be sent to Telangana on irregularities in the paddy procurement..