కేంద్రం గెజిట్ పై రచ్చ : తెలంగాణాకు లాభమన్న బీజేపీ .. నష్టమన్న టీఆర్ఎస్ ; డైలమాలో ఏపీ !!

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలను కేంద్రం అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుందా? అదును చూసి రెండు రాష్ట్రాలకు కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టిందా? కృష్ణా గోదావరి నదీ జలాల బోర్డుల పరిధి ఖరారు చేస్తూ విడుదల చేసిన గెజిట్ వల్ల ఏ రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది? ఏ రాష్ట్రానికి నష్టం జరుగుతుంది? అన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ప్రస్తుతం గందరగోళంగా తయారైన ఈ వివాదం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల లోనూ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక ఇదే సమయంలో తెలంగాణలో బీజేపీ , టీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది.

English summary

Center take advantage of water disputes between Telugu states is an irreparable blow to both states. Which state is benefited by the Gazette issued finalizing the scope of Krishna Godavari River Waters Boards and Which state will suffer the loss? The debate is raging. The controversy, which is currently confusing, has become a hot topic. Meanwhile, the war of words between the BJP and TRS parties continues in Telangana.