తెలంగాణాకు కేంద్రం షాక్: బొగ్గుబ్లాకుల వేలంపై పార్లమెంట్ సాక్షిగా కేంద్రమంత్రి; టీఆర్ఎస్ కు చురకలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బొగ్గు బ్లాకుల వేలంపై కేంద్రం తెలంగాణా రాష్ట్రానికి షాక్ ఇచ్చింది. పార్లమెంట్ వేదికగా బొగ్గు బ్లాకుల వేలంపై కీలక ప్రకటన చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బొగ్గు బ్లాకుల వేలానికి వ్యతిరేకంగా సింగరేణి కార్మికులు మూడు రోజుల సమ్మె కొనసాగించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సింగరేణి 4 బొగ్గు బ్లాకుల వేలం నిర్ణయాన్ని మార్చుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఏకంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి సింగరేణి బొగ్గు బ్లాకుల వేలాన్ని విరమించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ లేఖ రాశారు. బొగ్గు బ్లాకుల వేలానికి వ్యతిరేకంగా సింగరేణి కార్మికులు మూడు రోజుల పాటు చేపట్టిన సమ్మె పై ఈరోజు పార్లమెంట్లో చర్చ జరిగింది.

English summary

The Center gave a shock to Telangana. The Union Minister made a key announcement in Parliament on the auction of coal blocks. He said it was a policy decision, incensed that the strike was only for the benefit of trs government.