కాక రేపుతున్న రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ‘సెస్’ ఎన్నికలు.. ఎందుకంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా పొలిటికల్ హీట్ మామూలుగా ఉండటం లేదు. ఇక నేడు జరగుతున్న రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సెస్ ఎన్నికలు కూడా అంతే పొలిటికల్ హీట్ ను పుట్టిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికలే కాదు ఇక తాజాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరుగుతున్న సెస్ ఎన్నికల్లోనూ అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ప్రచ్చన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది.

English summary

Polling for Rajanna Siricilla District CESS Election will continuing. The ruling BRS, BJP and Congress campaigned in this election. These elections have become prestigious for all the parties.