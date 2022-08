కేసీఆర్ కీలక ప్రకటన దిశగా- ముహూర్తం ఫిక్స్ : కేబినెట్ - పార్టీ కీలక సమావేశం..!!

Telangana

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక రాజకీయ ప్రకటన దిశగా సిద్దం అవుతున్నారు. జాతీయ రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ పైన కేసీఆర్ ఇప్పటికే సూత్ర ప్రాయంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీలోని ముఖ్యలు..పలు రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. అభిప్రాయాలు స్వీకరించారు. కానీ, మూడు నెలల క్రితమే నిర్ణయం ఉంటుందని చెప్పినా..ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా ఎటువంటి ప్రకటన లేదు. తాజాగా.. 26 రాష్ట్రాల రైతు సంఘాలకు చెందిన ప్రతినిధులతో రెండు రోజుల పాటు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సమావేశం నిర్వహించారు.

English summary

CM KCR may announce key decision on his entry in to national politics on septemebr 3rd. CM Callef or Cabinet and Party meeting on same day.