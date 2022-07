తెలంగాణా బీజేపీలో వారికి చెక్.. కాషాయదండు ప్రక్షాళన దిశగా బండి సంజయ్ అడుగులు!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రావాలని కృతనిశ్చయంతో ముందుకు వెళుతున్న బిజెపి పార్టీని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది. సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేయాలని జాతీయ నేతలు చేసిన సూచనలతో బండి సంజయ్ సారథ్యంలో రాష్ట్ర బిజెపి నాయకత్వం కార్యాచరణ మొదలుపెట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీలో మొక్కుబడిగా పనిచేస్తున్న వారి స్థానంలో కొత్తవారిని నియమించడానికి బిజెపి కసరత్తు చేస్తోంది.

Bandi Sanjay is taking steps towards cleansing the Telangana BJP by keeping aside those who are not working well and giving opportunities to those who work with dedication. It appears that a decision has been taken to make organizational changes.