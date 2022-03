చిన్నజీయర్ వ్యాఖ్యలపై ముదురుతున్న రగడ; చెప్పుల దండలు, దిష్టిబొమ్మల దహనాలతో వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవాలైన సమ్మక్క, సారలమ్మలపై త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చిలికిచిలికి గాలివానగా మారుతున్నాయి. సమ్మక్క, సారలమ్మ జాతరను కించపరిచేవిధంగా చిన్న జీయర్ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడుతున్న ఆదివాసీ గిరిజన సంఘాలు ఇప్పటికే చిన్న జీయర్ స్వామి తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద మహాజాతర ఐన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన చిన్న జీయర్ స్వామిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదివాసీ గిరిజన సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

English summary

Chinnajeeyar Swamy controversial remarks on Medaram Sammakka Saralamma is a row now in telangana. tribals garlanding of sandals and burning of effigies of Swamy, warns that there will be state-wide concern if chinna jeeyar does not apologize.