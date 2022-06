బిజెపి,టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలను దించడమే చింతన్ శిబిర్ లక్ష్యం.!నవ సంకల్ప శిబిరంలో భట్టి.!

Telangana

oi-Harikrishna

కీసర/హైదరాబాద్: దేశాన్ని విభజించి రాజకీయ అధికారం పొందాలని చూస్తున్న బిజెపిని, ధనిక రాష్ట్రాన్ని 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసి దివాలా తీయించిన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలను గద్దె దింపడానికి చింతన్ శిబిరం లో తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రజలను సమాయత్తం చేయడానికి దోహదపడతాయని సీఎల్పీ నేత, నవ సంకల్ప మేధోమధన శిబిరం చైర్మన్ మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. బుధవారం మేడ్చల్ జిల్లా కీసర లోని బాలవికాస్ లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న నవ సంకల్ప మేధోమధన శిబిర్ సమావేశాల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో భట్టి విక్రమార్క ప్రసంగించారు.

English summary

CLP leader and Nava Sankalpa intellectual camp chairman Mallu Bhatti Vikramarka said the decisions taken at the Chintan camp would help the BJP, which seeks to divide the country and seize political power, and the rich state, which has incurred debts of Rs 5 lakh crore and the bankrupt TRS government.