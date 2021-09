చిట్టీ డబ్బులు అడిగితే పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ఘటనలో నిందితుల అరెస్ట్ .. చిట్ ఫండ్ సంస్థలకు సీపీ వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చిట్టి డబ్బులు అడిగినందుకు హన్మకొండ జిల్లాలో జరిగిన దారుణం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం అయ్యింది . చిట్టీ డబ్బులు అడిగినందుకు ఆగ్రహంతో ఓ జంట చేసిన ఘాతుకం ఒక్కసారి అందరినీ నివ్వెరపరిచింది. సెల్ ఫోన్ షాపుకు నిప్పు పెట్టిన, షాపు యజమానిని సజీవ దహనం చేయడానికి యత్నించిన సంఘటనలో నిందితులైన భార్యభర్తలను హన్మకొండ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చిట్టి డబ్బులు అడిగినందుకు దారుణానికి పాల్పడిన అచల చిట్ ఫండ్ కంపెనీ ఏజెంట్ గణేష్ తో పాటు గణేష్ భార్య కావ్యను హన్మకొండ పోలీసులు శనివారం అరెస్టు చేశారు. వీరి నుండి పోలీసులు ఒక సెల్ ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Rashmi gautham: మోడరన్ డ్రెస్ లోనే కాదు, చీరలో కూడా అందాలు ఆరబోస్తున్న జబర్దస్త్ బ్యూటీ (ఫొటోస్)

English summary

The atrocity in Hanmakonda district for asking for chit money has become a topic of discussion across the state. Hanmakonda police have arrested a couple accused of setting fire to a cell phone shop and attempting to burn the shop owner alive. Chit Fund Company agent Ganesh along with his wife Kavya were arrested by Hanmakonda police on Saturday for allegedly attacked on victim.