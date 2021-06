cji nv ramana: జగన్ అలా, కేసీఆర్ ఇలా -గవర్నర్, సీఎం అపూర్వ స్వాగతం -3రోజులు హైదరాబాద్ లోనే

Telangana

oi-Madhu Kota

కొవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ కారణంగా దేశంలో దాదాపు అన్ని వ్యవహారాలు సాదాసీదాగా సాగిపోతుండగా, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా (సీజేఐ) ఎన్వీ రమణ హైదరాబాద్ రాక మాత్రం ఇటీవల కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత సందడిని తెచ్చిపెట్టింది. సీజేఐ పదవి చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టిన ఆయనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అపూర్వరీతిలో ఘనస్వాగతం పలికింది. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు నుంచి రాజ్ భవన్ దాకా సందడి దృశ్యాలు కనిపించాయి. రాబోయే మూడు రోజులూ సీజేఐ హైదరాబాద్ లోనే ఉండనుండటం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. వివరాలివి..

chief justice of india (CJI) NV Ramana receives grand welcome at hyderabad on his maiden visit after taking over charge as top judge. telangana governor tamilisai soundararajan, chief minister kcr and several ministers, officials welcomes cji. justice ramana will stay in hyderabad for three days. earlier cji visits tirumala temple but ap cm jagan was absent due to delhi tour.