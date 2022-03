కేంద్రంపై కేసీఆర్ ద్విముఖపోరు; బీజేపీపై ఒత్తిడి పెంచేలా ఢిల్లీ నుండి గల్లీదాకా ఆందోళనలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ పై తెలంగాణ సర్కార్ సమరభేరి మోగించింది. బిజెపి ప్రభుత్వం పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో అటు ఢిల్లీలోనూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుట్టిన కెసిఆర్ సర్కార్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విపరీతంగా పెరిగిన గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై నిరసనలు తెలియ చేయాలని నిర్ణయించింది.

English summary

KCR is continuing a two-way fight over the center. In addition to putting pressure on the Center to make grain purchases, concerns continue over rising prices of gas and petrol.