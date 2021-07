హుజురాబాద్ లో సక్సెస్ అయితేనే యావత్ తెలంగాణాలో దళిత బంధు, ఇదో ఉద్యమం : సీఎం కేసీఆర్ చెప్పిందిదే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దళితుల కోసం మరో ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం వెనుక హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ప్రధాన కారణమని విమర్శలు వెల్లువగా మారినా సీఎం కేసీఆర్ దళిత బంధు విషయంలో అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళిత బంధు పథకం అమలు, కార్యాచరణపై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ప్రగతి భవన్ లో తొలి అవగాహన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు .

English summary

The first awareness meeting was held at Pragati Bhavan under the chairmanship of Chief Minister KCR on the implementation and functioning of the Dalit Bandhu scheme in the state of Telangana. CM KCR made key remarks at the meeting. KCR said that the success of the entire Telangana Dalit Bandhu was based on the success of Huzurabad and that the Dalit Bandhu was not a scheme but a movement.