కేసీఆర్ యోధుడు, కరోనాను జయిస్తారు -మంత్రి కేటీఆర్, చంద్రబాబు, ప్రముఖుల ప్రార్థనలు -ట్విటర్‌లో హోరు

Telangana

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ వ్యాప్తి ప్రమాదకరంగా సాగుతుండగా, సామాన్యుల నుంచి రాజకీయ ప్రముఖుల దాకా వైరస్ బారినపడుతున్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్(67) కూడా కొవిడ్ వ్యాధికి గురయ్యారని సోమవారం వెల్లడైంది. స్వల్ప లక్షణాలతో సీఎం కేసీఆర్ తన ఫామ్ హౌజ్ లో ఐసోలేషన్ లో ఉన్నారని, నిపుణులైన వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణలో చికిత్స కొనసాగుతోందని సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్ తెలిపారు. కాగా, కేసీఆర్ కరోనా కాటుకు గురయ్యారని వెల్లడైన తర్వాత ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలనే సందేశాలతో ట్విటర్ మారుమోగిపోతున్నది..

Hon’ble CM KCR Garu has tested positive for COVID with mild symptoms. He is currently isolated & being monitored by doctors



Been receiving a lot of messages with concern for his well-being. He is a gritty man & a fighter. Am sure he will recover soon with all of your prayers 🙏 — KTR (@KTRTRS) April 19, 2021

ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొవిడ్-19 పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయిన మాట నిజమేనని ఆయన కొడుకు, మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు. కాగా, కేసీఆర్ ధైర్యవంతుడని, గొప్ప యోధుడని, జనం ప్రార్థనలతో అతి త్వరలోనే వ్యాధి నుంచి కోలుకుంటారనే నమ్మకం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. ప్రస్తుతం తామంతా కేసీఆర్ వెన్నంటే ఉన్నామని, ఈ సమయంలో సీఎం కోసం అందరూ ప్రార్థనలు చేయాలని టీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ ఎంపీ సంతోశ్ కుమార్ సందేశమిచ్చారు.

Wishing @TelanganaCMO KCR Garu a speedy recovery from COVID-19. My prayers are with him. Get well soon! — N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 19, 2021

కొవిడ్ బారి నుంచి సీఎం కేసీఆర్ తొందరగా కోలుకోవాలంటూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు ఆకాంక్షించారు. టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సైతం వేల సంఖ్యలో గెట్ వెల్ సూన్ మెసేజ్ పోస్టులు పెడుతున్నారు. దీంతో కేసీఆర్ పేరుతో ట్విటర్ లో హోరు కొనసాగుతున్నది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రే కరోనా బారినపడటం రాష్ట్రంలో ప్రమాదకర పరిస్థితిని తెలయజేస్తున్నదని, తెలంగానలో వెంటనే హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించాలని కాంగ్రెస్ నేత దాసోజు శ్రవణ్, ఇతరులు డిమాండ్ చేశారు.

Though our beloved leader, CM Sri KCR garu tested positive for COVID, he is being well taken care of. We all are with him & a team of doctors are monitoring the situation. Most importantly he has all your prayers with him. We know he’s such a warrior and can come out of if this. — Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) April 19, 2021

కేసీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబు, వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సీతక్క, బీజేపీ ఎంసీ అర్వింద్, సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు, సంగీత దర్శకుడు తమన్ సహా వందలాది మంది ట్వీట్లు చేశారు. తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సోమవారం వెల్లడించిన లెక్కల ప్రకారం కొత్తగా 4009 కేసులు, 14 మరణాలు నమోదయ్యాయి. మొత్త కేసులు 3,55,433కు మరణాల సంఖ్య 1838కి పెరిగాయి.

Praying for your speedy recovery #KCR sir. Get well soon 🙏@TelanganaCMO — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 19, 2021

Praying for the speedy recovery of Hon’ble CM of Telangana Shri KCR garu. 🙏🏻@TelanganaCMO @KTRTRS @MPsantoshtrs — K Raghu Rama Krishna Raju (@RaghuRaju_MP) April 19, 2021

COVID పాజిటివ్ గా నిర్ధారించబడ్డ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ KCR గారు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్ధిస్తున్నాను



Praying for the speedy and complete recovery of CM Shri KCR ji, who tested positive for #COVID pic.twitter.com/4Q99NdHyFz — Arvind Dharmapuri (@Arvindharmapuri) April 19, 2021