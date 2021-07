Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో బీజేపీ తరుపున ఈటల మినహా మిగతా పార్టీలు ఇప్పటికీ అభ్యర్థుల అన్వేషణలోనే ఉన్నాయి. దీంతో గ్రౌండ్ రియాలిటీని అంచనా వేయడం సాధ్యపడట్లేదు. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తే తప్ప అక్కడ ఎవరి బలం ఎక్కువనేది ఒక అంచనాకు రావడం కష్టం. అభ్యర్థి ఖరారు కోసం తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్... ఎట్టకేలకు ఆ ప్రక్రియను ఓ కొలిక్కి తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. హుజురాబాద్ ఉపఎన్నికలో ఈటలపై బీసీ అస్త్రాన్ని సంధించేందుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

There is a speculation that Chief Minister KCR has decided to field 'Swargam Ravi' from TRS in the Huzurabad by-election.Ravi belongs to BC community and he worked in Congress for almost 15 years.