సోషల్ మీడియాలో తెలంగాణా సీఎంఓ హవా .. ట్విట్టర్ లో కేసీఆర్ కార్యాలయం నం.1, ఫేస్ బుక్ లో మూడో స్థానం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా సీఎం కేసీఆర్ కార్యాలయం ప్రజలకు చేరువ కావడంలో ఒక సెన్సేషన్ సృష్టించింది . 2020 ఏప్రిల్ 1 నుండి 2021 మార్చి 31 మధ్య సేకరించిన గణాంకాల ప్రకారం అటు ట్విట్టర్లో, ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ కలిగిన జాబితాలో సీఎం కేసీఆర్ కార్యాలయమే దేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇక ఫేస్ బుక్ లో తెలంగాణ సీఎంవో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

English summary

The CM KCR office has created a sensation in reaching out to the people through social media platforms. According to statistics compiled between April 1, 2020 and March 31, 2021, the CM KCR office tops the list of most followed people in the country on Twitter. The Telangana CMO was ranked third on Facebook.