కేంద్రంపై మరో యుద్ధానికి సీఎం కేసీఆర్ రెడీ... నేడు ఢిల్లీకి తెలంగాణా మంత్రులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రంపై యుద్ధానికి రెడీ అయిన విషయం తెలిసిందే. యాసంగి వడ్లు కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ శాసనసభ పక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించి కార్యాచరణ నిర్దేశించారు.

English summary

CM KCR is ready for another war on the center. Telangana ministers are going to Delhi today with a demand to buy paddy this season. trs ministers appeal Minister Piyush Goyal to procure paddy.