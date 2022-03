సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటన నిరుద్యోగులు నమ్మేపరిస్థితి లేదు; ఆస్కార్ ను మించిన పురస్కార్ నీకే: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మరోమారు ధ్వజమెత్తారు. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు కాస్త గట్టిగా షాక్ తగిలింది అని బిజెపి తెలంగాణ రథసారథి బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. బిజెపి గెలవబోతున్నది అన్న విషయం నుంచి జనం జనం దృష్టి మరల్చడానికి సీఎం కేసీఆర్ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారని బండి సంజయ్ విమర్శించారు.

English summary

Bandi Sanjay was angry that the unemployed did not believe the statement of CM KCR. Bandi Sanjay raises the flag on KCR saying that the puraskar beyond the Oscar is for you.