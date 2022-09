నేడు యాదాద్రికి సీఎం కేసీఆర్ ... కిలో 16తులాల బంగారం స్వామివారికి; షెడ్యూల్ ఇలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నేడు యాదాద్రి పర్యటన చేయనున్నారు. సతీ సమేతంగా యాదాద్రి కి వెళ్లనున్న సీఎం కేసీఆర్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శనం చేసుకోనున్నారు. అనంతరం ప్రధాన ఆలయం దివ్య విమాన గోపురానికి స్వర్ణ తాపడం చేయించడానికి ఇస్తానని ప్రకటించిన కిలో 16 తులాల బంగారాన్ని కెసిఆర్ స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. నేడు సీఎం కేసీఆర్ పర్యటన నేపథ్యంలో షెడ్యూల్ ఇలా ఉంది.

English summary

CM KCR will go to Yadadri today. 1kg 16 tulas of gold will be presented to the Lord. The schedule of CM KCR's visit is as follows.