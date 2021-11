టీఆర్ఎస్ విజయ గర్జన సభకు ముందే నవంబర్ 10న వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాలకు సీఎం కేసీఆర్... రీజన్ ఇదే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాల తర్వాత ఊహించని మార్పులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనూ, అధినేత కేసీఆర్ లోనూ కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా పట్టించుకోని కేసీఆర్ ఇక వదిలి పెట్టబోమని సీరియస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో పార్టీని బలోపేతం చెయ్యటంతో పాటు, పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్లనున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ దిద్దుబాటు బాట పట్టారని , త్వరలోనే తెలంగాణా జిల్లాల పర్యటన చేస్తారని వార్తలు వచ్చిన సమయంలో కేసీఆర్ బుధవారం నాడు వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాలలో పర్యటించనున్నారని తెలుస్తుంది.

English summary

Chief Minister KCR Warangal and Hanmakonda districts visit on Wednesday, 10th November. On this occasion, he will make key announcements on various development projects in line with the aspirations of the local people.