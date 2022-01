కేంద్రంపై సమరమే - ఎంపీలకు సీఎం కేసీఆర్ దిశా నిర్దేశం : కీలక భేటీ..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కొంత కాలంగా కేంద్రం పైన గుర్రుగా ఉన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి..టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఇప్పుడు మరోసారి పొలిటికల్ ఫైట్ కు సిద్దం అవుతున్నారు. రేపటి నుంచి పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. వడ్ల కొనుగోళ్లతో మొదలైన రాజకీయ వివాదం అనేక మలుపులు తీసుకుంది. కేంద్రం తీరుకు నిరసనగా స్వయంగా సీఎం కేసీఆర్ తన కేబినెట్ మంత్రులు... పార్టీ నేతలతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు. కేంద్రం పైన యుద్దం ప్రకటించారు. శీతాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు తెలంగాణ రైతాంగ సమస్యలు... వడ్ల కొనుగోలు పైన నిరసనలు కొనసాగించారు.

CM KCR will discuss with party MPs on the strategy to be adopted and issues that need to be raised in Parliament session.