కుటుంబంలో కలహాలు సహజం.!జగ్గారెడ్డి అంశం కూడా అంతే.!అన్నీ సర్ధుకుంటాయన్న రేవంత్ రెడ్డి.

Telangana

oi-Harikrishna

ములుగు/హైదరాబాద్ : సంగారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి వ్యవహారంపై పీసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో నాయకులకు స్వేచ్చ ఎక్కువని, వారి మనోభావాల ప్రకారం పార్టీ మూల సిద్దాంతాలకు విఘాతం కలగకుండా ప్రకటనలు చేసుకుంటారని అన్నారు. మేడారంలో సమ్మక్క సారాలమ్మ దేవతలను దర్శనం చేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి అక్కడే మేడారంలో విలేఖరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి పార్టీ మారుతున్నారన్న విషయంపై రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు.

English summary

Revanth Reddy said the Jaggareddy thing was like a storm in a cup of tea. He said it was natural for there to be differences within the party as there were strife in the family. Congress is going to be a united party in diversity.