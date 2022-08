మునుగోడుపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్: కమిటీ ప్రకటన; సోదరుడి దెబ్బకు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి కాంగ్రెస్ షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. మునుగోడు నియోజకవర్గంలో కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి మంచి పట్టు ఉండడంతో ఆయన రాజీనామా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాస్త ఇబ్బంది కలిగించినా, గత కొంతకాలంగా నాన్చుడు ధోరణి కాంగ్రెస్ పార్టీని సంకటంలోకి నెట్టింది. ఎట్టకేలకు మునుగోడు పంచాయితీకి తెర పడడంతో దిద్దుబాటు చర్యలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మునుగోడుపై దృష్టి సారించింది.

Congress has focused on Munugodu. A strategy and campaign committee was announced soon after Rajagopal Reddy's resignation. Congress shocked Komatireddy Venkatareddy and did not give him a chance in stratagey and campaign committee due to his brother's blow.