ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కుమ్ములాట: జంగా వర్సెస్ నాయిని; అధిష్టానానికి అల్టిమేటం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుల నుంచి జిల్లా స్థాయి నాయకుల వరకు ఆధిపత్య పోరులో పార్టీని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదగాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల తీరు మాత్రం 3 పంచాయితీలు 6 కొట్లాటలు అన్నట్లు సాగుతోంది.

English summary

Janga Raghavareddy vs. Naini Rajender Reddy war will continue in the joint Warangal District Congress. Naini Rajender Reddy has given an ultimatum to high command take action on Janga Raghavareddy.