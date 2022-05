తెలంగాణలో బీజేపి గెలుపు కోసం కాంగ్రెస్ తెగ ఆరాటపడుతోంది.!మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి అనూహ్య వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఏఐసిసి ఛీఫ్ రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ రాజకీయాలను కుదిపేసినట్టు తెలుస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ పర్యటన మొదలుకొని, ముగిసేంత వరకూ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నాయకులు విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తూనే ఉన్నారు. మంత్రి కేటీఆర్, ఎమ్మెల్సీ కవిత, మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్, మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డితో పాటు ఇతర నేతలు రాహుల్ గాందీ పర్యటన పైన పలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఓ అడుగు ముందుకేసి తెలంగాణ బీజేపిని గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరాటపడుతోందని అనూహ్యంగా స్పందించారు.

Trs leaders have been making various allegations over Rahul Gandhi's visit. State Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy responded that the Congress party was looking to take a step forward and win the Telangana BJP.