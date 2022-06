ఖమ్మంలో కాంగ్రెస్ జోరు.. చేరికలతో కొత్తహుషారు: టీఆర్ఎస్, బీజేపీలపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శల హోరు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఖమ్మం జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి పుంజుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. గత నాలుగు రోజులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఖమ్మం జిల్లా నేతల చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి. చేరికలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొత్త బూస్ట్ ఇస్తున్నాయి. ఇటీవల రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరికల తుఫాన్ రాబోతుందని ప్రకటించిన తర్వాత, క్షేత్ర స్థాయిలో చాలా మంది నేతలు కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

English summary

Congress continues to thrive in Khammam. The party looks active with joinings. Revanth Reddy has been working to strengthen the party in Khammam by targeting the TRS and BJP.