మరింత కష్టాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ.. మునుగోడు ఉపఎన్నిక ఘోర పరాజయంతో మనుగడ కష్టమేనా!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టు కోల్పోతుందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందా? క్షేత్రస్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలం ఉన్నా మునుగోడు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయం పార్టీ పరిస్థితిని చెప్పకనే చెబుతుందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న అంతర్గత కలహాలు, వ్యక్తిగత విభేదాలు, సమన్వయ లోపం ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయా? గత ఎన్నికలలో చావు తప్పి కన్ను లొట్ట పోయినట్లు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితిని మునుగోడు ఉపఎన్నిక మరింత దిగజార్చిందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The defeat in the munugode by-election put the Congress party in more trouble. An opinion is expressed that it is difficult to survive with the heavy defeat of the munugode by-election.