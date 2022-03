ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాటాలకు కాంగ్రెస్ రెడీ: ఏప్రిల్1 నుండే ఆందోళనలు; రాష్ట్రానికి రాహుల్ గాంధీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ ను, టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ సర్కార్ పై మరింత ఒత్తిడి పెంచే దిశగా కార్యాచరణ రూపొందించినట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజా పోరాటాలను ఉద్ధృతం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది.

English summary

Congress is ready to fight for public problems . It has been revealed that the agitation has been going on since April 1. Revanth Reddy said that Rahul Gandhi is also likely to come to the state