నేటి నుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ రైతు రచ్చబండ.. జయశంకర్ జిల్లాలో రచ్చబండలో రేవంత్ రెడ్డి!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులలో జోష్ నింపిన విషయం తెలిసిందే. వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారమే లక్ష్యంగా, టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలు వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదుపుతున్నారు. వరంగల్ సభలో రాహుల్ గాంధీ చేసిన రైతు డిక్లరేషన్ ను ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్ళడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు రెడీ చేసుకున్నారు.

చేరికల కోసం పోటీపడుతున్న తెలంగాణా రాజకీయ పార్టీలు.. టీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఎవరివ్యూహం వారిదే!!

English summary

From today, for a month the Congress will launch a state-wide rythu rachhabanda campaign. Revanth Reddy is participating in the first day of rachhabanda in Jayashankar bhupalpally district