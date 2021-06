టార్గెట్ రేవంత్... ప్రత్యర్థి చేతికి మళ్లీ 'సెంటిమెంట్' అస్త్రం... ఇరికిస్తున్న సొంత పార్టీ నేతలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీపీసీసీ కొత్త చీఫ్‌గా రేవంత్ రెడ్డి కొత్త ప్రయాణానికి అనేక సవాళ్లు,ఒడిదుడుకులు ఎదురవడం ఖాయంగానే కనిపిస్తోంది. ఆయనకు పీసీసీ దక్కకుండా చివరి నిమిషం వరకూ ప్రయత్నించి భంగపడ్డ సీనియర్లు... రేవంత్‌కు సహకరించడం కష్టంగానే కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే బాహాటంగా రేవంత్‌పై అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కుతున్న ఆ నేతలు... పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ విఫలమవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లు పరోక్షంగా వారి మాటల్లో ధ్వనిస్తోంది.

రేవంత్‌కు సహకరించకపోగా... ప్రత్యర్థుల చేతికి అస్త్రాలను ఇచ్చేలా వారి వ్యాఖ్యలు ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా రేవంత్ చంద్రబాబు మనిషి అని పదేపదే చెప్పడం ద్వారా... తెలంగాణపై మళ్లీ ఆంధ్రా నేతల కుట్రలు ఈ రూపంలో మొదలయ్యాయన్న అర్థం స్పురించేట్టు చేస్తున్నారు. ఒకరకంగా ఇది ప్రత్యర్థి చేతికి మళ్లీ సెంటిమెంటు అస్త్రాన్ని అందించడమే...

English summary

Revant Reddy's new journey as the new chief of TPCC looks set to face many challenges and setbacks. Seniors who were frustrated,it seems difficult to co-operate with Revanth.