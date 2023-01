హెచ్సీయూలో వివాదాస్పద మోడీ డాక్యుమెంటరీ కలకలం.. ఏబీవీపీ ఫిర్యాదుతో క్యాంపస్ లో టెన్షన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై బీబీసీ రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీ ఇండియా.. ది మోడీ క్వశ్చన్ ను ప్రదర్శించడం వివాదాస్పదంగా మారింది. గుజరాత్ అల్లర్ల నేపథ్యంలో మోడీ పాత్రను ఉటంకిస్తూ బీబీసీ రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీ పై ప్రస్తుతం వివాదం కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇదే సమయంలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కొంతమంది ప్రధాని మోడీ డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శించారని క్యాంపస్ అధికారులకు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో హెచ్సీయూలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ డాక్యుమెంటరీ కి సంబంధించిన రచ్చ కొనసాగుతుంది.

English summary

Modi documentary created a stir at HCU. There was tension in the campus after ABVP complained that BBC created Modi documentary banned by the center was shown in the campus. The university management is investigating this.