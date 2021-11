గురుకుల పాఠశాలలో ప్రమాద ఘంటికలు.!29మంది విద్యార్తులకు కరోనా పాజిటీవ్.!బోధనా సిబ్బంది షాక్.

Telangana

oi-Harikrishna

ఖమ్మం/హైదరాబాద్ : దేశంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కరోనా ప్రభావం తగ్గుముఖం పట్టిందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ లెక్కలుచూపిస్తున్నప్పటికీ గ్రామీణ ప్రజలమీద కరోనావైరస్ పంజా విసురుతూనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాలో కరోనా వైరస్ పాఠశాల విద్యార్థుల మీద ప్రతాపం చూపినట్టు తెలుస్తోంది. ఖమ్మం జిల్లా వైరా గ్రామంలో గురుకుల పాఠశాల మరియు జూనియర్ కాలేజీలో కరోనా కలకలం రేపింది. వైరస్ లక్షణాలు కనిపించడంతో అప్రమత్తమైన సిబ్బంది టెస్టులు నిర్వహించగా మొత్తం 29 మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా తేలింది. దీంతో బోధనా సిబ్బంది షాక్ కు గురైనట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Corona commotion at Gurukul school and junior college in Vira village in Khammam district. A total of 29 people tested positive for coronavirus. This seems to have come as a shock to the teaching staff.