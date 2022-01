మేడారం జాతరకు కరోనా ముప్పు; జాతరకు ముందే పోటెత్తుతుతున్న వేలాది భక్తులతో కొత్త చిక్కు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కోవిడ్ -19 యొక్క మూడవ తరంగం తెలంగాణా రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడిస్తుంది. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఫీవర్ సర్వేలో ఎక్కడ చూసినా జ్వర బాధితులే కనిపిస్తున్నారు. కరోనా లక్షణాలున్న ప్రజలు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఈ సమయంలో కూడా ప్రజలు మేడారం జాతర సమీపిస్తున్న సమయంలో సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకోవటానికి మేడారం బాట పట్టారు. జాతర సమయంలోనే కాకుండా జాతర ముందు కూడా భక్తులు విశేషంగా గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవాలైన మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మలను దర్శించుకుంటున్నారు. అయితే రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న క్రమంలో మేడారంలో భక్తుల తాకిడితో కరోనా ఆందోళన మరింత పెరుగుతుంది.

English summary

Thousands of devotees going to Medaram to visit Sammakka Saralammala as the Medaram jathara was approaching. Corona concern is further heightened by the onslaught of devotees in Medaram as corona cases are on the rise in the state.