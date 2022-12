ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో సీబీఐ, ఈడీ ఎంట్రీ కేసీఆర్ ఊహించలేకపోయారా? వాట్ నెక్స్ట్.. సర్వత్రా ఉత్కంఠ!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఊహించని పరిణామాలు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో బీజేపీ పై సంచలన ఆరోపణలు చేసి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసి, రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టడానికి బీజేపీ కుట్ర చేసిందని సీఎం కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ కేసును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదని చెప్పిన ఆయన, ఈ కేసులో ఎంత పెద్దవారు ఉన్నా సరే ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చి చెప్పారు. సిట్ ను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంతో బిజెపి నాయకులను, బిజెపి అధిష్టానాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టాలని భావించిన కేసీఆర్ కు షాక్ ఇస్తూ తాజాగా ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు విచారణలో భాగంగా సిబిఐ విచారణకు అనుమతినిచ్చింది తెలంగాణ హైకోర్టు. మరోపక్క ఈ కేసును ఈడీ కూడా విచారిస్తుంది. ఇక ఇది కేసీఆర్ కు ఊహించని పరిణామమని అభిప్రాయపడుతున్నారు పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు.

