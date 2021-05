Telangana

చూడబోతే తెలంగాణలో లాక్ డౌన్ సత్ఫలితాన్నిచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో రోజువారీ కేసులు, మరణాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గడిచిన నాలుగైదు రోజులుగా కొత్త కేసులు తగ్గుతూ ఈ నెలలోనే కనిష్ట స్థాయికి చేరాయి. కొవిడ్ రోగులకు భరోసా కల్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ గాంధీ ఆస్పత్రిని సందర్శించారు. మరోవైపు వ్యాక్సిన్ల కోసం తెలంగాణ సర్కారు గ్లోబల్ టెండర్లకు సిద్ధమైంది. అదే క్రమంలో లాక్ డౌన్ 2.0ను మరింత కఠినతరం చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే..

Telangana has reported 3,837 new Covid infections and 25 fatalities on Wednesday taking the cumulative number of deaths to 3,037 and the total number of positive cases to 5,40,603.The number of active cases in Telangana, as on Wednesday evening, stood at 46,946. meanwhile telangana chief minister kcr visits covid dedicated gandhi hospital in hyderabad.