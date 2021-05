తెలంగాణ: కరోనా తగ్గి, బ్లాక్ ఫంగస్ విజృంభణ -గాంధీలో 3, భైంసాలో 5 కేసులు -4693 కొవిడ్ కేసులు, 33 మరణాలు

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ ఉధృతి కాస్త తగ్గినట్లు కనిపించినా, మరో ప్రాణాంతక వ్యాధి బ్లాక్ ఫంగస్ పడగవిప్పుతోంది. కొవిడ్ వ్యాధి చికిత్సలో స్టెరాయిడ్లు అధికంగా వాడటం వల్ల తలెత్తే మ్యూకర్మైకోసిస్ వ్యాధినే బ్లాక్ ఫంగస్ అని పిలుస్తారు. దీనిబారినపడితే కళ్లు ఎర్రబారి చూపుకోల్పోవడంతోపాటు అవయవాలు పనిచేయడం మానేసి మృత్యువాతపడతారు. హైదరాబాద్ లో అతిపెద్ద కొవిడ్ సెంటర్ గాంధీ ఆస్పత్రిలోనే మూడు బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా భైంసాలోనూ 5 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు బయటపడగా, ఒకరు మరణించారు. ఇక

English summary

Telangana has reported 4693 new cases of Covid-19 and 33 deaths in the 24-hor period. With this, the total number of cases so far since the beginning of the pandemic is 5,16,404, while the death toll rose to 2,867. According to the state health department official release on thursday, 6,876 patients recovered on Tuesday. So far, 4,56,620 patients have recovered in the state from the coronavirus infection. The number of active cases stand at 56,917 in the state.