షాకింగ్: తెలంగాణలో కరోనాకు 1.5లక్షల మంది బలి -కేసీఆర్ లెక్క అబద్ధం: కాంగ్రెస్ -కొత్తగా 869 కేసులు, 8మరణాలు

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణలో కరోనా వైరస్ రెండో దశ ఉధృతి తగ్గుతున్నది. వరుసగా ఐదో రోజు కొత్త కేసుల సంఖ్య వెయ్యి లోపే నమోదైంది. మరణాలు కూడా తగ్గిపోయాయి. గురువారం నుంచి రాష్ట్రంలో ఓపెన్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అయితే, కరోనా మరణాలకు సంబంధించి కేసీఆర్ సర్కారు చెబుతున్నవి తప్పుడు లెక్కలని, ప్రభుత్వం వాస్తవాలను దాచిపెడుతున్నదని ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తున్నది..

English summary

telangana sees 869 new covid positive cases and 8 deaths in last 24 hours according to state health bulletin released on thursday. with 1,197 new discharges, state recovery rate stands at 97.32 percent. active cases stands at 13,052. telangana govt starts open vaccination from july 1. meanwhile, congress leader dasoju sravan slams cm kcr for alleged fake numbers on covid.