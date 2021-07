తెలంగాణా వ్యాక్సినేషన్ లో సింహభాగం కోవిషీల్డ్ టీకాదే .. వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారిలో పురుషులే అధికం !!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమంలో కోవిషీల్డ్ టీకాలదే సింహభాగమని ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ జి. శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు తెలంగాణలో నిర్వహించిన 1.19 కోట్ల కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ మోతాదులలో, 80.13% కోవిషీల్డ్ టీకాలు ఇచ్చినట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లబ్ధిదారులకు మొత్తం 1,19,92,231 వ్యాక్సిన్ మోతాదులు ఇవ్వబడ్డాయి . అయితే వాటిలో 96.10 లక్షల మోతాదులు కోవిషీల్డ్ టీకాలు అని, 23.28 లక్షల కోవాక్సిన్ మరియు 53,172 స్పుత్నిక్ వీ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది.

Of the 1.19 crore COVID vaccine doses administered in Telangana so far, a whopping 80.13 % were of Covishield. In absolute numbers, a total of 1,19,92,231 doses have been given to beneficiaries and of those, 96.10 lakh doses were of Covishield, 23.28 lakh of Covaxin and 53,172 of Sputnik, which arrived in the State just a fortnight ago.