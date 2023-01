టీఆర్ఎస్ తో దక్షిణాయనం పూర్తి...బీఆఆర్ఎస్ తో ఉత్తరాయణం మొదలు

Telangana

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై పండుగనాడు కూడా విరుచుకుపడ్డారు. అంతేకాదు పార్టీ ప్రస్థానంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి శాపంగా మారిందని ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి కొత్త క్రాంతి ఇచ్చే పార్టీ బి.ఆర్.ఎస్ అని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

Minister Errabelli Dayakar Rao said that Dakshinayanam is complete with TRS... Uttarayanam has started with BRS, that we will start a new journey from Khammam and make Khammam meeting as victorious.