టీఆర్ఎస్ పార్టీలో వలసల గుబులు.. ఫిరాయింపులకు చెక్ పెట్టేందుకు రంగంలోకి కేటీఆర్

టిఆర్ఎస్ పార్టీలో వలసల గుబులు పట్టుకుంది. ఎప్పుడు ఎవరు పార్టీని వీడి గులాబీ అధినేత కెసిఆర్ కు షాక్ ఇస్తారో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. పార్టీని వీడుతున్న నేతల తీరుతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ వీక్ అయిందన్న చర్చ జరుగుతుంది. వరుసగా ఒక్కొక్కరూ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి, పార్టీ తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తుండడంతో, ప్రజల్లోకి వ్యతిరేక భావం వెళుతుందన్న అనుమానంతో మంత్రి కేటీఆర్ దిద్దుబాటు చర్యలకు రంగంలోకి దిగారు. పార్టీలో అసంతృప్తులను బుజ్జగించడానికి కేటీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని సమాచారం.

English summary

defections gave a big shock to CM KCR. Information that many seniors are ready to say goodbye to TRS. KTR stepped into the field to check for defections. Fell in the work of appeasing dissident leaders..