Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు. టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు అవాస్తవమని ఆయన రేవంత్ వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. తనను ప్రభుత్వం బలవంతంగా సెలవుపై పంపించిందని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఆరోపణలలో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు.

English summary

State DGP Mahender Reddy reacted strongly to the remarks made by Revanth Reddy. He condemned the remarks of Revanth Reddy as untrue. Mahender reddy has denied allegations that he was forcibly sent on leave by the government.