హైదరాబాద్: కోలీవుడ్ టాప్ హీరో ధనుష్.. ఆయన మాజీ భార్య ఐశ్వర్య రజినీకాంత్ మళ్లీ వార్తల్లోకెక్కారు. కొద్దిరోజుల కిందటే వారిద్దరు వేరుపడ్డారు. విడాకులు తీసుకున్నారు. 18 సంవత్సరాల వివాహ బంధాన్ని తెంచుకున్నారు. విడాకులు తీసుకోవడానికి కారణాలు లేకపోలేదంటూ మీడియాలో కథనాలు విస్తృతంగా వెలువడ్డాయి. ఇద్దరు హీరోయిన్లతో ధనుష్ సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడంటూ సుచీ లీక్స్ స్పష్టం చేయడం వల్లే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని, భర్తతో కలిసి ఉండటానికి ఐశ్వర్య ఇష్టపడకపోవడానికి అదే కారణమనే గాసిప్స్ గుప్పుమన్నాయి.

Dhanush and Aishwaryaa Rajinikanth are currently staying in the same hotel in Hyderabad. The estranged duo are staying in Sitara Hotel in Ramoji film city.