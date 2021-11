ఒద్దనుకున్నదే కావాల్సొచ్చింది.!గులాబీ పార్టీ దీక్షలకు వేదిక కారున్న ధర్నా చౌక్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సై అంటే సై.. కమలం, కారు పోటా పోటీ దీక్షలు.. తెలంగాణ రైతులను తొక్కుతారా.?మొక్కుతారా? తెలంగాణ రైతాంగానికి ఈ దీక్షలతో న్యాయం జరుగుతుందా అనే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది. అంత కన్నా ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు ధర్నా చౌక్ ను నిషేదించిన గులాబీ ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు అదే ధర్నాచౌక్ ను వేదిక చేసుకుని కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా, రైతులకు మద్దత్తుగా నిరసన దీక్షలు చేయాలని ప్రణాళిక రచిస్తోంది. కాగా ఒకప్పుడు ధర్నా చౌక్ ఉండకూడదు, ఎందుకు అని నిషేదింన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు అదే దర్నా చౌక్ వద్ద దీక్షలు చేయడానికి సన్నాహాలు చేయడం పట్ల ప్రతిపక్షాలు విస్మయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

English summary

The Trs Government, which once banned Dharna Chowk, is now planning to stage the same Dharna Chowk and stage protests against the Center and in support of the farmers.