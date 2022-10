వీఆర్ఏలు సీఎం ఫాంహౌజ్ లో వాటా అడిగారా?ప్రగతి భవన్ లో రూం అడిగారా?మండిపడ్డ బండి సంజయ్!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం శాంతియుతంగా ఇందిరాపార్క్ వద్ద నిరసన చేస్తున్న వీఆర్ఏలపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్ చేయడాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ముఖ్యంగా మహిళా వీఆర్ఏలను అరెస్ట్ చేసి అర్ధరాత్రి వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధించడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత 79 రోజులుగా వీఆర్ఏలు సమ్మె చేస్తుంటే కనీసం స్పందించని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డలను నిర్బంధించి తన క్రూరమైన మనస్తత్వాన్ని చాటుకుందన్నారు.

English summary

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar strongly condemned the police lathi-charge on the VRAs who were peacefully protesting at Indira Park for the pursuit of their just demands.