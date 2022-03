కేసీఆర్ తో విబేధాలే వివాదానికి కారణమా? చిన్నజీయర్ వ్యాఖ్యల ఆంతర్యం అదేనా? కొత్త చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు చిన్న జీయర్ స్వామి కి మధ్య చోటు చేసుకున్న విభేదాలే సమ్మక్క సారలమ్మలపై కొత్త రచ్చకు కారణం అయ్యాయా? సమ్మక్క సారలమ్మలను చులకన భావంతో మాట్లాడిన చిన్న జీయర్ స్వామి వ్యాఖ్యలతో కొనసాగుతున్న రగడకు మూలం అదేనా? తాజాగా చిన్న జీయర్ స్వామి కొంతమంది తాను 20 సంవత్సరాల క్రితం ఎప్పుడో మాట్లాడిన వీడియోలను ఎడిట్ చేసి సొంత లాభం కోసం బయటకు విడుదల చేస్తున్నారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యల వెనక ఆంతర్యం అదేనా? అన్న కొత్త చర్చ ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది.

In the wake of the controversy over the remarks on Medaram Sammakka Saralammala, the debate over whether the differences with KCR are the cause of the controversy is raging. The comments made by Chinnajir also create curiosity.