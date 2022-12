కల్లోల కాంగ్రెస్.!దిగ్విజయ్ రంగ ప్రవేశం.!టీపీసిసి వివాదం టీ కప్పులో తుపాను కానుందా.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు అసమ్మతి గళం విపిపిస్తున్నారు. పీసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారం ఏకపక్షంగా ఉందని, సీనియర్ల మనోభావాలను పట్టించుకోవడం లేదని తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల ఏఐసీసీ పీసిసి సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన జంబో పదవుల జాబితా కూడా ఆమోదయోగ్యంగా లేదంటున్నారు సీనియర్ నేతలు. ఇదే అంశంలో సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క నివాసంలో భేటీ ఐన సీనియర్ నాయకులు పంచాయితీని ఢిల్లీ అధిష్టానం దగ్గర తేల్చుకోవాలని నిర్ణయించారు.

English summary

Congress High command has sent Digvijay Singh, the senior party leader and in-charge of Telangana Congress affairs, to Telangana as the despute chief to find out the reasons for the discontent among Telangana seniors.