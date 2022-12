మార్పు పక్కానే; తెలంగాణా కాంగ్రెస్ పై అధిష్టానానికి దిగ్విజయ్ సింగ్ నివేదికతో పార్టీలో ప్రకంపనలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య చోటుచేసుకున్న అంతర్గత కలహాల పై తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి పార్టీ నేతలతో మాట్లాడి వెళ్ళిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు ట్రబుల్ షూటర్ దిగ్విజయ్ సింగ్ అధిష్టానానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతల గురించి కీలక నివేదికను అందించారు. ఇక దిగ్విజయ్ సింగ్ నివేదికతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్గాలలో కలవరం మొదలైంది. అధిష్టానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అన్న ఆందోళన కలుగుతుంది.

English summary

With the report of Digvijay Singh to the high command, tremors started in the telangana congress. It is reported that the management is also thinking of changing Manikkam Tagore.