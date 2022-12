అవినీతితో జైలుకు వెళ్తావ్ కవిత; వెంటాడి, వేటాడి ఓడించేదెవ్వరు: డీకే అరుణ, ఎంపీ అరవింద్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్సీ కవిత పై బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు డీకే అరుణ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాంలో కవిత పేరు ఉందని వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో కేంద్రంపై విరుచుకు పడిన కవిత అరెస్టు చేస్తే చెయ్యండి జైలుకు పోయేందుకు సిద్ధమంటూ ప్రస్తావించారు. ఇక కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై డీకే అరుణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Telangana is our strength, no amount of hate, bigotry and intimidation can bring us down. This is the fight to protect the present and future of every single person of our beloved State. pic.twitter.com/BsKO7dQdaY

English summary

DK Aruna targeted kavitha saying that you will go to jail only for corruption, you are saying that it is for the people. MP Arvind satirized Kavitha saying that if she goes to jail, who will hunt and defeat in elections.