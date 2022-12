కేసీఆర్.. పాలమూరులో వలసలు లేవా? కవిత విషయంలో వెనకడుగు దేనికి? డీకే అరుణ ఎటాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మహబూబ్ నగర్ సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొని కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసిన బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ పాలమూరు జిల్లా సభలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడిన మాటలు పచ్చి అబద్దాలు అంటూ మండిపడ్డారు. కెసిఆర్ తన పాలనలో పాలమూరు జిల్లాలో వలసలు లేవని చెబుతున్నారని, ఇక ఈ విషయంలో తమతో కలిసి పాలమూరు జిల్లాలో తిరిగే దమ్ముందా అంటూ డీకే అరుణ సవాల్ విసిరారు.

English summary

DK Aruna challenged that KCR says that there was no migrations in Palamuru district during his regime, and in this matter, would he have the guts to go around in Palamuru district. She criticized that KCR is taking step back in the matter of Kavitha too.