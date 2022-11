Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ విస్తృతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళేది లేదని, షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఎన్నికలకు వెళతామని చెప్పిన ఆయన, బిజెపి నేతలు కవితను బిజెపిలో చేరమని అడిగినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇంతకంటే దారుణం మరొకటి ఉంటుందా అని పేర్కొన్న సీఎం కేసీఆర్, ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ బిజెపి రెచ్చిపోతుంది అని, ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ పది నెలలు పార్టీని బలోపేతం చేయడంపై అందరూ కష్టపడాలని సూచించిన కెసిఆర్, ఎటువంటి వివాదాలలో తలదూర్చకుండా కష్టపడి పని చేయాలని హుకుం జారీ చేశారు.

English summary

DK Aruna said that BJP's invitation to Kavitha is being a cheap politics by CM KCR and said BJP's war against TRS will continue.